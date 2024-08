Ein 48-jähriger Klagenfurter fuhr am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in einem Lkw auf der B 317 von Althofen kommend in Richtung Klagenfurt. Bei Dürnfeld (Gemeinde Kappel am Krappfeld) hielt er bei einer Bushaltestelle an. Laut Aussagen von Zeugen wollte er aus dem Lkw aussteigen, dabei machte er den Eindruck als ginge es ihm nicht gut. Der 48-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Kopf voraus auf die Fahrbahn.

Ein zufällig vorbeikommendes Rettungsfahrzeug leistete bis zum Eintreffen des Notarztes sofort erste Hilfe. Der Lkw-Lenker erlitt durch den Sturz vermutlich schwere Kopfverletzungen und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.