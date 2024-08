Für Organisationen sind jene jungen Männer, die sich anstelle des Präsenzdienstes für einen Zivildienst entscheiden, unverzichtbar geworden. So etwa für das Hilfswerk Kärnten. Begonnen 2004 mit einem Zivildiener sind seit dem Jahr 2011 jährlich zwölf junge Männer für die Einrichtung tätig. Sie werden in der Versorgung und Betreuung älterer Menschen eingesetzt, in der Behindertenhilfe, in der Verwaltung im Facility Management sowie in der Öffentlichkeitsarbeit. Die Wehrpflichtigen sind eine wichtige Stütze für die Einrichtungen. Doch nicht nur das.