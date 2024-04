Sie retten Menschenleben, bringen Kinder zum Lachen, helfen Familien ein Zuhause zu geben und unterstützen Frauen, die Gewalt erleben mussten. All das und noch viel mehr. Seit 50 Jahren gibt es in Österreich Zivildiener. Rund 2000 junge Männer treten in der Steiermark Jahr für Jahr ihren Dienst an, das sind mehr als 40 Prozent der Wehrpflichtigen. Der Bedarf der Einrichtungen konnte zuletzt zu 91,8 Prozent gedeckt werden. Für Organisationen wie das Rote Kreuz oder den Samariterbund sind die helfenden Hände unverzichtbar. Auch weil viele nach dem Dienst bleiben.