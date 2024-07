Seit Dienstagmorgen kämpfen Feuerwehrkräfte in Kroatien gegen mehrere verheerende Waldbrände. Der erste ist in Skradin bei Šibenik ausgebrochen. Mehrere hundert Hektar Kiefernwald stehen in Flammen. Der kroatische Feuerwehrverband gab am Dienstagabend bekannt, dass sich das Feuer in Richtung Nationalpark Krka ausbreiten könnte. Bereits in der Nacht erreichte das Feuer das Dorf Dubravice, das auf halber Strecke von Skradin zum Park liegt.

Mehr als hundert Feuerwehrleute bekämpfen den Brand. Laut dem Feuerwehrchef des Kreises Šibenik-Knin ist das hügelige Gelände das größte Hindernis bei der Brandbekämpfung. Die Ausbreitung des Feuers wurde zusätzlich durch orkanartige Stürme begünstigt, außerdem änderte der Wind oftmals die Richtung, was das Löschen zusätzlich erschwerte. Dichter Rauch behindert auch den Einsatz der Löschflugzeuge.

Löschflugzeuge im Dauereinsatz

Löschflugzeuge helfen derzeit auch dabei, andere Brände in Kroatien zu löschen. Einer brach am Dienstag in der Nähe von Zadar aus und konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden, ein dritter ist in der Gegend von Tučepi bei Maakrska ausgebrochen. Dienstagabend breitete sich der Brand durch starke Winde rasant aus. 237 Feuerwehrleuten mit 55 Löschfahrzeuge sind dort derzeit im Einsatz. Das Feuer den Naturpark Biokovo und erfasste auch Autos und Häuser.

Neben Feuerwehrleuten aus der Gespanschaft Split-Dalmatien waren auch Feuerwehrleute aus Zagreb an der Löschung des Feuers in Tučepi beteiligt, während Feuerwehrleute aus der Gespanschaft Karlovka bei der Brandbekämpfung in Skradin helfen.