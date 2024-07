„In Niederösterreich gibt’s schon 28 Henry-Läden, unserer in Althofen ist der erste in Kärnten“, freut sich Trixi Dolzer, die Chefin der gerade eröffneten „Secondhand-Boutique für einen guten Zweck“, begründet und betrieben von der Rotkreuz-Bezirksstelle St. Veit. Der erste Kärntner Henry-Laden ist deshalb in Althofen „gelandet“, weil die Gründer dort geeignete Räumlichkeiten vorgefunden haben, die sowohl die Secondhand-Boutique als auch die Tafel beherbergen, die armutsbetroffene Menschen mit Lebensmitteln versorgt.