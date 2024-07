Wie am Montag von der Polizei bekannt gegeben wurde, kam es am Dienstag, dem 23. Juli, zu einem Polizeieinsatz in Feldkirchen: Gegen 6.40 Uhr bedrohte ein Mann (35) seinen Vater (62) mit dem Umbringen. Die Tat ereignete sich an der gemeinsamen Wohnadresse im Bezirk Feldkirchen.

Der gefährlichen Drohung ist ein Streit vorangegangen, bei welchem der Vater seinen Sohn aus dem Haus verweisen wollte. Daraufhin wurde er von seinem Sohn, unter Verwendung eines Messers, mit dem Umbringen bedroht. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife saß der 35-Jährige vor dem Haus auf einer Bank. In Griffweite lagen zwei Messer. Einem der Polizisten fiel ein in der Jacke versteckter Dolch auf.

20 Zentimeter lange Klingen

Plötzlich stand der Mann auf und hielt in beiden Händen jeweils einen Dolch mit Klingenlängen von rund 20 Zentimetern. Diese richtete er gegen die Polizisten. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Dolche abzulegen, ging er in Richtung der Polizisten. Erst durch Einsatz eines gezielten Sprühstoßes Pfefferspray ließ der 35-Jährige die Dolche fallen und wurde festgenommen.

Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann wegen gefährlicher Drohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Diese ordnete die Einlieferung des 35-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an. Verletzt wurde niemand. Der Angreifer musste nach dem Einsatz des Pfeffersprays jedoch medizinisch versorgt werden.