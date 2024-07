Als Bettina Wenigwieser und Michael Gundacker im September 2022 zu ihrer Reise nach Nepal aufbrachen, stand noch nicht fest, wie lange sie in Asien bleiben würden. Nach einer zweimonatigen Yoga-Ausbildung wollten die beiden 32-Jährigen noch andere Länder erkunden. Deshalb kündigten sie vorab ihre Jobs in Kärnten. Was folgte, waren fast zwei Jahre voller Abenteuer, kulinarischen Genüssen, aber auch der einen oder anderen Herausforderung – und am Ende gab es sogar einen Heiratsantrag.