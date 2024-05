In den vergangenen Monaten hat Rebecca Manuel so viel erlebt wie andere in ihrem ganzen Leben nicht. Die Lavanttalerin ist seit 14 Monaten in Asien und Australien unterwegs, ist mit Walhaien auf Tauchausflug gegangen, hat in Indonesien einen Vulkan bestiegen und sich ihren Unterhalt mit - nicht ganz ungefährlicher - Arbeit in einer Goldmine verdient. Der bisherige Höhepunkt ihres Auslandsaufenthaltes? „Ich war in Südkorea und bin rauf bis zur nordkoreanischen Grenze gewandert. Auf Nordkorea zu blicken, das war einfach unglaublich“, erzählt die 27-Jährige, die schon 36 Länder bereist hat.