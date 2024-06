Ausgerechnet durch einen Lotterie-Gewinn konnte Nadja Bianchet ihren Traum verwirklichen und in die USA ziehen. Dort lebt sie heute als professionelle Kitesurferin und Unternehmerin. Allerdings war es ein Jackpot der etwas anderen Art, den sie vor gut zehn Jahren knackte: So hat sie nicht etwa eine Geldsumme gewonnen, sondern eine Green Card. Der Aufenthaltstitel ermöglicht ihr das Leben in den USA und ist auf der ganzen Welt begehrt.