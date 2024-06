Dieser Ausraster hat Folgen: Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt ermittelt gegen einen Fußballer (18) wegen absichtlich schwerer Körperverletzung, bestätigt Behördensprecher Markus Kitz. Der 18-Jährige hat in einem Match dem gegnerischen Torwart mit voller Absicht in das Gesicht und gegen den Kopf getreten, in seinen Fußballschuhen samt Eisenstollen. Nach Medienberichten hat die Staatsanwaltschaft von sich aus ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.