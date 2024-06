Hunderte Jugendliche aus aller Welt trafen sich am Wochenende in Klagenfurt und bewiesen ihr sportliches Können bei den United World Games. Nach der Flaggenparade und dem Einmarsch der insgesamt 30 teilnehmenden Nationen stand bei der Eröffnung Action auf dem Programm. Akrobatinnen und Akrobaten, Show-Basketballer, Tänzer und Akteure aus Klagenfurt, Istanbul und Slowenien sowie eine große Abordnung der National-Team-Turnerinnen und -turner aus ganz Kärnten sorgten für staunende Gesichter.

Am Samstag ging es um die besten Platzierungen in der Gruppenphase, bevor am Sonntag in den Finalspielen die UWG-Champion-Titel 2024 vergeben wurden. Insgesamt bewiesen die jungen Sportler in zehn Sportarten ihr Können. Und dank des Miteinanders bei den sportlichen Bewerben und am Rande der Spiele zählten alle Teilnehmer zu den Gewinnern.

Alle Ergebnisse sowie weitere Fotos und Videos von der Veranstaltung findet man auf der Homepage www.unitedworldgames.com.