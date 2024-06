Nur wenige Tage nach dem „Wenn die Musi spielt“-Open-Air in St. Oswald (Bad Kleinkirchheim) gibt es traurige Nachrichten von Moderatorin Stefanie Hertel. Ihr Vater Eberhard verstarb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren. Das teilte die Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Moderations-Kollege Marco Ventre sprach Hertel bereits am Donnerstag via Facebook sein Beileid aus. Vor der „Musi“ habe Hertels Vater ihnen beiden noch alles Gute für die Show gewünscht.

Am Freitag meldete sich auch die Sängerin und Moderatorin, die mit dem Kärntner Lanny Lanner verheiratet ist, kurz auf Instagram zu Wort. „...danke für deine Liebe“, schrieb die 44-Jährige unter ein Foto von sich und ihrem Vater. Binnen weniger Stunden gab es bereits Hunderte Beileidsbekundungen von ihren Fans.

Eberhard Hertel wurde selbst als Sänger der volkstümlichen Musik bekannt. Er stand über 60 Jahre lang auf der Bühne und veröffentlichte elf Studioalben. Er förderte das musikalische Talent seiner Tochter und trat bis zuletzt auch gemeinsam mit ihr auf. 2017 starb die Mutter von Stefanie Hertel im Alter von 67 Jahren.