Es ist ein Blick zurück auf unzählige Auftritte, 50 Jahre auf der Bühne und, so unglaublich es klingt, „Millionen gefahrene Kilometer“. „In der Zeit, als ich Ende der 80er-Jahre mit den „Mooskirchnern“ unterwegs war, hatten wir mehr als 200 Auftritte im Jahr, in Österreich, der Schweiz, Italien, Deutschland – da kommt schon was zusammen“, erinnert sich Sepp Mattlschweiger.