Stefanie Hertel ist vieles: Sängerin, Moderatorin der „Musi“ in Bad Kleinkirchheim und Ehefrau des Kärntner Countrysängers Lanny Lanner. Was aber die wenigsten wissen: Hertel ist auch eine Kräuterfee. Immer wieder postet sie auf ihren Social-Media-Kanälen Beiträge zu Kräutern, Einmachgläsern und Gewächsen. Da gegen Gerüchte bekanntlich „kein Kraut“ gewachsen ist, wurde schon länger gemunkelt, ob Hertel vielleicht ein Kräuterbuch schreibt.

Die Spekulationen haben sich nun bestätigt. „Meine Lieben, ich bin gerade wirklich ein bisschen stolz und freue mich so, denn nur noch wenige Tage, dann ist mein eigenes Kräuterbuch da“, schreibt die Sängerin jetzt auf Instagram. Das Buch heißt: „Die Wunderwelt der Kräuter“. Und Hertel fragt ihre Fans geschäftstüchtig: „Habt Ihr es schon vorbestellt?“

Oma Erni

Die Wurzeln für das Interesse an Kräutern liegt in ihrer Kindheit. Schon als Kind habe sie sich mit Kräutern sehr gut ausgekannt, wie die Schlager- und Volksmusik-Sängerin 2018 in ihrer Autobiografie „Über jeden Bach führt eine Brücke“ schreibt. In einem Video auf Instagram bezeichnet sich Hertel selbst sogar als kleines „Kräuterhexlein“. „Ich habe durch meine Mama und durch Omi Erna viel Kräuterwissen mitbekommen“, verrät sie.

Deshalb hat sie auch eine Kräuterhexen-Gruppe auf Instagram gegründet. Ihre Liebe zu Kräutlein hat Hertel im Jahr 2018 sogar schon in einem Song verarbeitet. Der Titel des Liedes lautet: „Kräuterhexen“. Hertel singt: „Kräuterhexen so wie wir fliegen nicht auf Besen. Kräuterhexen so wie wir sind nie bös gewesen.“ Sehen sich das Video an: Ist überhaupt keine Hexerei.