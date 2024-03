Liebhaber von Countrymusik kommen heuer im Bezirk Voitsberg voll auf ihre Kosten. „Von 13. bis 14. Juli 2024 (Samstag und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr) veranstalten wir in Rosental das größte Zwei-Tages-Countryfest der Steiermark“, kündigt Vizebürgermeisterin Martina Weixler an. Dieses wird vom Kunst-, Kultur- und Vereinsausschuss gemeinsam mit zwölf Rosentaler Vereinen veranstaltet. Ein derartiges Zweitagesfest habe es auf der Wiese der Jugend- und Freizeitanlage Rosental noch nie gegeben, umso größer ist die Vorfreude auf die Premiere.

Dichtes Musikprogramm

Über 150 Ehrenamtliche werden das Areal in eine Westernstadt verwandeln, die Gäste erwartet schmackhafte Kulinarik in vielen urigen Saloons, ein großes Western-Kiddyland mit Hüpfburgen, Ponyreiten, Karussell und Nostalgie-Eisenbahn. Weiters ein Countryfest-Clubbing mit DJ Luky und der Landjugend (13. Juli, ab 21 Uhr), spektakuläre Western-Shows mit Bull-Riding, Pferden, Kutschen, Line Dance und Artistik sowie durchgehend lässige Livemusik mehrerer Country-Bands – darunter RagPack, Schattensprung, Jeff Forester und King Spirit.

Ein besonderes Musik-Highlight steht am Sonntag, 14. Juli, auf dem Programm: Stefanie Hertel wird mit der namhaften Countryband „More Than Words“ in Rosental gastieren. Das seit 2019 aus Starsängerin Stefanie Hertel, Tochter Johanna Mross und Hertels Ehemann Lanny Lanner bestehende Musikertrio bildet die erste „Patchwork-Familien-Country-Rockband der Welt“ und wird mit einem erfrischenden Mix aus Country, Rock und Pop für spektakuläre Stimmung in der Rosentaler Westernstadt sorgen. Tickets gibt‘s auf oeticket.com sowie im Gemeindeamt Rosental.