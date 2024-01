Die Liebe zum Lieblingsverein kennt oft keine Grenzen, außerhalb der Stadien schießt sie sich aber mitunter ins Abseits. Im Ortsteil Hörgas in Rosental an der Kainach sind derzeit etwa nahezu sämtliche Verkehrstafeln mit Pickerl des SK Sturm überklebt. Die beiden Außendienstarbeiter der Gemeinde, Matthias Seidl und Rene Koch, berichten, dass sogar Verkehrsspiegel verklebt sind und damit zu einer echten Gefahrenquelle werden. Ein Umstand, der nicht nur in der Gemeinde zum Problem geworden ist. „Das sieht man mittlerweile fast überall, auch in den Nachbargemeinden“, stellen sie fest. Bürgermeister Johannes Schmid geht nun in die Offensive und stellt das Problem via Facebook dar.