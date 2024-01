Seit 29 Jahren ist Josef Kriegl als Amtsleiter in der Gemeinde Rosental an der Kainach tätig. Kriegl wechselte Mitte der 1990er-Jahre vom Land Steiermark in die Gemeindeverwaltung und war unter mehreren Bürgermeistern, darunter Franz Schriebl, Engelbert Köppel und nun Johannes Schmid (alle SPÖ) tätig. Am 30. September tritt Kriegl die wohlverdiente Pension an, bereits seit längerem wird in der Kernraumgemeinde deshalb ein Nachfolger für ihn gesucht. Nach einer Initiativbewerbung im Frühjahr 2023 wurde im vergangenen Herbst eine Ausschreibung gestartet. „Fünf Personen haben sich beworben, im Auswahlverfahren hat sich Thomas Mayer durchgesetzt“, erzählt Ortschef Schmid.