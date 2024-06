Die FPÖ ist bei der EU-Wahl in Kärnten nicht nur auf Platz eins gelandet - und erreichte hier mit 33,2 Prozent das bundesweit stärkste Ergebnis, Spitzenkandidat Harald Vilimsky hat im südlichsten Bundesland auch mit Abstand am meisten Vorzugsstimmen aller Kandidaten erhalten. Laut vorläufigem Ergebnis wurde sein Name 5638 Mal genannt. Die Kärntner FPÖ-Kandidatin Elisabeth Dieringer-Granza, die nun einen Platz im EU-Parlament besetzen kann, bekam 1250 Vorzugsstimmen, der Osttiroler Gerald Hauser immerhin 1119.