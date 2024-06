Mit 27,54 Prozent der Stimmen ist die SPÖ in Kärnten deutlich hinter die FPÖ (33,15 Prozent) zurückgefallen. Einzig im Bezirk Völkermarkt liegt die SPÖ auf Platz eins, im Bezirk Hermagor liegt die ÖVP vorne, in allen anderen Bezirken ist die FPÖ stimmenstärkste Partei. Auch in roten Hochburgen wie Villach, Völkermarkt oder Wolfsberg ist die SPÖ hinter die FPÖ zurückgefallen.