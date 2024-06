Es ist ein gewaltiges Tier. Majestätisch. Beeindruckend. Wild. Gefährlich. 35 Kilogramm schwer. Die weißen Zähne blitzen auf, dann die intensiv-orangen Augen, welch ein Kontrast zum rabenschwarzen Fell! Der Rüde legt die Ohren an und der Beobachter befürchtet schon, dass jetzt eine Attacke auf Tierpflegerin Laura Balakowski (33) folgen wird. Aber „Heaven“ schleckt ihr nur übers Gesicht, kuschelt sich an sie und lässt sich auf dem Rücken liegend am Bauch kraulen.