Fast wie bei der Olympiade der „Großen“ zogen gestern 180 Kinder in Klagenfurt auf dem Annabichler Sportplatz ein, entzündeten das olympische Feuer und starteten in einen spannenden Wettkampf. Dort fand das Landesfinale der Sicherheitsolympiade statt, bei dem die Bezirkssieger ihr Können in Sachen Unfallverhütung und Erste Hilfe im Ernstfall unter Beweist stellten.