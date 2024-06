Die Corona-Pandemie ist vorbei. Maskenpflicht, Abstand halten, Impfung & Co. sind aus den Köpfen der Österreicherinnen und Österreicher wohl schon längst verdrängt. Doch das Virus ist weiterhin da und bringt neue Varianten hervor. Aktuell haben Wissenschafter die KP.2-Variante im Blick. Diese sorge derzeit in mehreren Ländern für steigende Infektionszahlen, so auch in Deutschland. Deutsche Medien, wie etwa die Frankfurter Rundschau, berichten, dass Experten derzeit noch nicht besorgt seien. Risikogruppen werde allerdings geraten, wachsam zu sein.