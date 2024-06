Wo ist Michaela Grabner? Vor 18 Jahren, am 15. Februar 2006, verschwand die damals 22-jährige Klagenfurterin spurlos. Heute geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Alles deutet auf Mord hin. Jahrelang wurde in einem der mysteriösesten Kriminalfälle Kärntens nicht mehr ermittelt. Ende März landete der Fall überraschend wieder auf den Schreibtischen der Kriminalisten. Zwei Kinder fanden am Glanufer in Klagenfurt die verblasste E-Card der Vermissten.