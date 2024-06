Für 14- oder 15-Jährige liegt eher selten Post im Briefkasten. Sie bevorzugen andere Kanäle, um zu kommunizieren - wie Instagram, Sanpchat oder TikTok zum Beispiel. Doch in den vergangenen Tagen haben viele österreichische Teenager überraschend einen an sie persönlich adressierten Brief bekommen – und zwar von Andreas Schieder, Spitzenkandidat der SPÖ für die EU-Wahl. Noch überraschender war allerdings der Inhalt des Schreibens.