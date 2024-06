Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag (30.05.) und Freitag (31.05.) gegen 17 Uhr in Feicht, der Gemeinde Lendorf (Bezirk Spittal/Drau) in der Nähe eines Fischteiches zwei junge Katzen in freier Natur ausgesetzt - sie sollen in etwa drei Monate alt sein.

Polizei bittet um Mithilfe

Die beiden Tiere, eine europäische Kurzhaarkatze sowie eine europäische Langhaarkatze, wurden in einer grauen Tragetasche ausgesetzt. In der Tasche befanden sich auch Futter und Spielzeug für die Tiere. Aufgrund des Regens waren die Katzen durchnässt und zitterten. Sie wurden am Abend einer Tierärztin zur Pflege und Übernachtung übergeben und am Samstag vom Tierheim Villach abgeholt und aufgenommen. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters, man kann sich bei der Polizeiinspektion Möllbrücke unter der Telefonnummer 059133-2229 melden.