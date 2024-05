Flugzeugabsturz in Kärnten: Ursache weiter unklar

Nach tödlichem Unglück in den Karawanken wurde das Wrack geborgen, die Flugunfallkommission ist am Zug. Weiter offen ist, was am 4. Oktober 2023 zum Flugzeugabsturz in Diex geführt hatte.