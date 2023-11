Sechs Wochen sind seit dem Absturz eines Leichtflugzeuges in der Gemeinde Diex vergangen. Die Maschine war am 4. Oktober auf dem Flughafen in Maribor gestartet und stürzte in der Folge über der Ortschaft Bösenort ab. Weiter unklar ist, was zu dem Unglück geführt hatte. Seitens der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (Flugunfallkommission, Anmerkung) sind die Untersuchungen noch im Laufen. „Derzeit werden die Untersuchungen des Triebwerks in die Wege geleitet“, heißt es auf Anfrage aus dem zuständigen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.