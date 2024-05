Ein Unfall hat sich Sonntagnachmittag in der Gemeinde Radenthein ereignet. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war dort gegen 17 Uhr eine 68-jährige Frau damit beschäftigt, auf ihrem Grundstück einen Nistkasten zu reinigen. Dafür stieg sie auf eine an den Baum gelehnte Leiter. Als sie sich an einem Ast anhielt, brach dieser plötzlich ab. Die Frau stürzte zwei Meter von der Leiter in die Tiefe.

Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK-1 ins Krankenhaus Spittal/Drau geflogen.