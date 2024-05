In den vergangenen zehn Jahren wurden in Kärnten 48 Schulen geschlossen, in sieben weiteren wird mit Schulende der Unterricht für immer eingestellt. Mit Methoden wie einem 500-Euro-Bonus für neue Schüler oder dem Schritt vor das Landesverwaltungsgericht stemmten sich Gemeinden vergebens gegen das Ende. Nun lässt das Team Kärnten mit einer interessanten „Lösung“ des Problems aufhorchen: Das Kärntner Schulgesetz soll novelliert und die Mindestschüleranzahl pro Schule herabgesetzt werden.

Das Gesetz legt fest, dass eine Volksschule nur dann weiter bestehen darf, wenn im Umkreis mindestens 30 Sprengel-angehörige Schulkinder wohnen, die an diesem Standort schulpflichtig und zum Unterricht angemeldet sind. Die Bildungsdirektion hat ansonsten die Auflassung der Schule von Amts wegen anzuordnen, die Unterbringung der Schüler muss dabei in Form eines „zumutbaren“ Schulweges in anderen Bildungseinrichtungen möglich sein.

Der Bildungsausschuss des Landtages wird sich am Dienstag mit einem Antrag zur Änderung dieses Gesetzes befassen. „Stirbt die Schule, dann stirbt auch der Ort“, sagt Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer und verweist auf eine Studie der Pädagogischen Hochschule Graz, wonach Kleinschulen zum Erhalt des Ortskerns beitragen und oft ein Grund dafür sind, dass Jungfamilien im Ort bleiben. Und er verweist auf Tirol, wo laut Gesetz zehn Schüler für die Sicherstellung einer Schule reichen. Auch in Vorarlberg liegt die Mindestzahl an Schülern bei zehn, in der Steiermark und in Niederösterreich bei 30, in Oberösterreich hingegen bei 100.

Auch Bürgermeister dabei

Zur Ausschusssitzung kommen neben Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Bildungsdirektorin Isabella Penz und Landesrechnungshofdirektor Günter Bauer auch Bürgermeister und Elternvertreter jener Schulen, die aktuell von Schließungen betroffen sind. Eins Gesetzesänderung ist aber noch in weiter Ferne. Fellner: „Das Team Kärnten fordert mit dem Tiroler Modell eines, das auf eine ganz andere Gemeinde- und Schulstruktur zugeschnitten ist. So gibt es in Tirol zahlreiche Kleinstgemeinden mit teils gerade einmal 39 Einwohnern. Außerdem fordert man hier ein Modell, in welchem ein Schulweg für Schüler:innen von 60 Minuten Fußweg als zumutbar festgelegt ist.“ Das sei eine Diskussion, die rein auf der emotionalen Ebene stattfinde. „Wenn in, ohnehin so herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten, jede Strukturänderung sofort auf solche emotionalen Widerstände stößt, muss man sich keine großen Gedanken mehr über eine positive Zukunftsgestaltung machen. Denn dann wird Gestalten einfach nicht mehr möglich sein.“