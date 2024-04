Ein 19-jähriger Villacher war am Montag gegen 22.30 Uhr in Villach mit einem Moped ohne Licht unterwegs. Polizeibeamte stoppen den Lenker. Bei der Kontrolle seiner Papiere stellen sie fest, dass das Moped gestohlen war. Weiters konnten sie bei dem jungen Villacher konnten Ecstasy-Tabletten, eine geringe Menge an Cannabis sowie Suchtmittelzubehör sicherstellen. Im Zuge der Einvernahme gab der Mann an, dass er kurz zuvor Kokain sowie Alkohol konsumiert hatte. Bei einem Alkotest wurde eine Minderalkoholisierung festgestellt. Aufgrund der Suchtmittelbeeinträchtigung wurde der Villacher einer amtsärztlichen Untersuchung vorgeführt.