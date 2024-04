Die Prognosen der Meteorologen sind eingetroffen: In der Nacht auf Dienstag hat ein Adria-Tief Kärnten und Osttirol erreicht. In weiten Teilen hat es geregnet, mancherorts bis in die Täler geschneit. Die Niederschläge haben auch bereits erste Auswirkung auf den Straßenverkehr.

Auch in Bad Kleinkirchheim hat der Winter noch ein Comeback gegeben © KLZ/Kalser

Bei Fahrten über den Loiblpass, auf die Flattnitz, auf den Falkert, über den Katschberg und auch über die Turracher Höhe gilt Kettenpflicht, berichtet die Antenne Kärnten. Winterliche Fahrverhältnisse gibt es unter anderem auf der Packer Straße (B 70) auf Höhe Ruhrstadt und auf der Südautobahn (A 2) auf dem Packsattel. Vor allem dort kann es wegen des Einsatzes von Räumfahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen kommen.

Durchaus kräftig geschneit hat es in höher gelegenen Regionen: In der Ortschaft Kornat im Lesachtal liegen jetzt 31 Zentimeter, in Bad Bleiberg sind es 22 Zentimeter, am Loiblpass und in Mallnitz liegen 17 bzw. 15 Zentimeter, berichtet Ö3-Meteorologe Sigi Fink auf seiner Facebook-Seite. Überschaubar ist die „Schneedecke“, sofern überhaupt vorhanden, derzeit in der Stadt Klagenfurt.

Das Adria-Tief samt Schneefällen hat Montagabend die Karnischen Alpen erreicht und soll sich im Laufe des Dienstags über die Karawanken und die Koralpe ausbreiten. „In den Bergen sind durchaus 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee möglich, ab 800 Metern können es regionsabhängig fünf bis 15 Zentimeter werden“, sagt Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria. Auch in den Tälern ist bzw. könnte der Schnee liegen bleiben. „Vor allem dort, wo es intensiver schneit. In Arnoldstein oder im oberen Gailtal rund um Kötschach-Mauthen könnten es bis zu 15 Zentimeter werden, in Klagenfurt, St. Veit, Feldkirchen wohl nur ein bis fünf Zentimeter“, so Mansberger.

Im norditalienischen Skigebiet Sella Nevea in rund 1200 Meter Seehöhe hatten den Räumtrupps ordentlich zu tun © Privat

Kräftig geschneit hat es auch südlich der Karawanken. Im Bereich von Tarvis und Coccau in Italien hat es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gegeben, in den slowenischen Nachbarregionen, etwa zwischen Maribor und Dravograd, sind es um die 15 Zentimeter.