Wie erwartet kam er und sorgt bereits für leichtes Chaos: der Schnee in der Steiermark. Während sich so mancher beim Anblick einer mehrere Zentimeter hohen Schneedecke vor dem Fenster gefreut hat, dürfen sich viele Autofahrer im Dienstagmorgenverkehr wohl ärgern. So sorgt Schneefahrbahn auf der A2 Südautobahn zwischen Steinberg und Packsattel in beiden Richtungen für Stau. Der Zeitverlust betrug um 8 Uhr etwa 15 Minuten. Auf der L104 der Breitenauerstraße zwischen Straßegg und Gasen bleiben immer wieder Autos hängen. Die rutschige Straße sorgte auch für Unfälle: Auf der B74 der Sulmtal Straße musste nach einem Lkw-Unfall eine Totalsperre zwischen Fresing und Gleinstätten errichtet werden. Der Verkehr wird über die L674 und die L661 umgeleitet. Die Sperre dauert noch bis zum Nachmittag.

Auch die L405, die Vorauerstraße, ist zwischen Kreuzwirt und Vorau aufgrund eines Unfalls gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrerer werden über die L415 (Wenigzell) und L408 (Vorau) umgeleitet. Auf der B77 der Gaberl Straße liegen auf Höhe Krenhof umgestürzte Bäume auf der Straße. Und für Lkw gilt erhöhte Vorsicht: Über den Schanzsattel gilt ein Fahrverbot für Lkw, Busse sind ausgenommen. Kettenpflicht für Lkw und Winterausrüstung für Pkw gilt über die Teichalm, die Weinebene, übers Gaberl, die Hebalm, die Sommeralm, den Demmerkogel, über die Pack, über die Turracher Höhe, über den Radlpass, über Hohentauern und über Oppenberg sowie Straßegg. Weitere Verkehrsinfos im Antenne-Steiermark-Verkehrsupdate.

3400 Haushalte ohne Strom

Aufgrund von Schneefällen kommt es seit den frühen Morgenstunden im Südwesten der Steiermark vermehrt zu Stromausfällen. Derzeit sind rund 100 Trafostationen und 3.400 Haushalte betroffen. Die Einsatzkräfte der Energienetze Steiermark sind laut Energie Steiermark vor Ort und arbeiten an der Behebung der Schäden.

Hauptbetroffen sind die Bezirke Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leibnitz, Leoben, Voitsberg, Weiz, Murtal, Bruck-Mürzzuschlag und Hartberg-Fürstenfeld. Der Schwerpunkt des Kältetiefs liegt bis morgen Dienstagvormittag in der Südweststeiermark, danach entlang des Randgebirges oberhalb von 700 bis 1100 Meter Höhe.

Das aktuelle Radarbild: