Der Wintereinbruch in der Nacht auf Dienstag kam zwar nicht überraschend, sorgte aber in vielen Teilen der Steiermark für Schneechaos. Auch im Bezirk Voitsberg kam es, auch in tieferen Lagen, zu Schneefällen. Die Feuerwehren des Bezirkes wurden zwischen 4 und 8.30 Uhr zu 25 Einsätzen alarmiert. Davon waren 14 Unwettereinsätze und elf technische Einsätze.