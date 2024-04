Durchaus hektisches Treiben gab es am Montag in den Hallen und im Hof der Autobahnmeisterei Unterwald. Kurzfristig mussten die sechs Fahrzeuge wieder auf Winterdienst umgestellt werden, weil für die Nacht auf Dienstag zum Teil starker Schneefall prognostiziert wird. „Es fängt bereits um 18, 19 Uhr auf der Pack an, der Hauptniederschlag wird von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden erwartet“, sagt Markus Bratschko, Leiter der Autobahnmeisterei Voitsberg.