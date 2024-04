Schneefall bis in die Niederungen sorgt am Dienstag seit den frühen Morgenstunden für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz. Immer wieder müssen sie ausrücken, um auf den schneeglatten Straßen hängen gebliebene Fahrzeuge zu bergen oder unter der Schneelast umgestürzte Bäume zu entfernen. Letztere sorgen auch für eine Totalsperre auf der B74 zwischen Fresing und Gleinstätten, die laut Antenne Steiermark-Verkehrsservice voraussichtlich noch bis zum Nachmittag andauert. Der Verkehr wird über die die L674 und die L661 umgeleitet.

B74 bei Fresing gesperrt

Einer dieser umgestürzten Bäume verursachte gegen 6.30 Uhr bei Maierhof einen Verkehrsunfall. Ein aus Heimschuh kommender Lkw wurde im Bereich der Ladefläche von einem unter der Schneelast umstürzenden Baum getroffen und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der 63-jährige Lenker aus Slowenien wurde dabei leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen werden. Er begab sich nach Angaben der Polizei anschließend selbst ins Krankenhaus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Pistorf und Kitzeck-Fresing.

Viele Feuerwehreinsätze

Der Schneefall führte zu zahlreichen umstürzenden Bäumen in der ganzen Region. Feuerwehren mussten zu dutzenden Einsätzen ausrücken. Etwa 20 Mal sei man seit den Morgenstunden gerufen worden, um Bäume und Äste von den Straßen zu entfernen, erklärt Daniel Hellberger, Kommandant der FF St. Andrä-Höch. In Leutschach musste unter anderem ein Pkw, der in den Straßengraben gerutscht war, geborgen werden. Umgestürzte Bäume wurden laut FF Leutschach teils von engagierten Anrainern selbst beseitigt.

3400 Haushalte ohne Strom

Nicht nur Straßen wurden von umgestürzten Bäumen verlegt, auch etliche Stromleitungen wurden getroffen und unterbrochen oder schwer beschädigt. Laut Energie Steiermark sind rund 100 Trafostationen betroffen, bis etwa 3400 Haushalte in der Südweststeiermark sind ohne Strom. Der Schwerpunkt liegt südwestlich von Leibnitz. Für die Reparaturarbeiten wurden zusätzliche Monteure aus Graz und der Oststeiermark angefordert, teilte Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark mit.