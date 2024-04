Gemäß seines Mottos „Friseure verändern nicht nur am Kopf etwas, sondern auch im Kopf“ zeigt er in den Sozialen Netzwerken den Alltag eines Friseurs zwischen aktuellen Style-Trends, Haarwasch- oder Frisuren-Fails und dem „Daily Business“ als Seelenklempner: Friseuren-Blogger und Youtuber Daniel Golz begeistert mit seinen witzigen Videos und Shorts mittlerweile auf Instagram 186.000 und auf Youtube 72.000 Follower. Am Wochenende ist der bekannte deutsche Friseur in Kärnten zu Gast. Er sitzt nämlich in der Fachjury des internationalen Friseurwettbewerbs „Goldene Schere“ in Velden, der heuer zum 50. Mal über die Bühne geht.