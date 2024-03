Der Begriff Nachhaltigkeit ist strapaziert. Viele Jahre war er nicht viel mehr als ein schönes Etikett. Doch der europäischen Green Deal und das damit einhergehende Regelwerk bringen in den kommenden Monaten und Jahren viel in Bewegung in das Thema. Die Zahl der Unternehmen, die ergänzend zur Finanzberichterstattung auch einen Bericht zur Nachhaltigkeit erstellen müssen, wird in den nächsten Jahren aufgrund einer EU-Richtlinie stark steigen. „Bisher unterlagen österreichweit rund 200 große Betriebe der Berichterstattungspflicht zur Nachhaltigkeit“, sagt Verena Ogris von der Wirtschaftskammer Kärnten. In einem ersten Schritt wird nun die Zahl auf etwa 2000 in Österreich, davon 80 in Kärnten steigen. Betroffen sind Betriebe ab 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 50 Millionen Euro Nettoumsatz im Jahr oder 25 Millionen Euro Bilanzsumme. Ab 2026 werden auch kleine und mittelständische Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte vorlegen müssen.