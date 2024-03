Eine spektakuläre Aufnahme ist Hermann Scheer vom Sonnblick-Team vor wenigen Tagen gelungen. Von der Schnee- und Raureifpracht auf über 3000 Metern Seehöhe war plötzlich keine Spur mehr. Das Observatorium war von Saharastaub überzogen. Auf dem Berg entstand dadurch eine „Wüstenlandschaft“. Wie Geosphere Austria informiert, könnten die Niederschläge am Sonntag erneut Sand auswaschen. Denn wieder zieht eine Saharastaub-Wolke über Österreich hinweg. Mengen wie zu Beginn des Monats sind aber nicht zu erwarten, so Meteorologe Friedrich Wölfelmaier.

Hier eine aktuelle Visualisierung von Geosphere Austria:

Für viele Pflanzen sei der Sand laut den Experten als Dünger nützlich. Allerdings könne er zum schnelleren Abschmelzen der Gletscher beitragen. „Wenn nämlich die Oberfläche des Schnees nicht mehr weiß ist, wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert, der Schnee erwärmt sich schneller und schmilzt“, heißt es von Geosphere Austria.

Es wird wieder milder

Und die Meterologen wissen natürlich auch, wie es mit dem Wetter in der neuen Woche weitergeht. Der Sonntag ist noch der kühlste Tag. Bis zur Wochenmitte gibt es in Kärnten Temperaturen um die zehn Grad. Am Freitag sind dann wieder bis zu 17 bzw. 18. Grad möglich. Ein wirklich stabiles Wetter ist in den nächsten Tage nicht in Sicht. Vor allem in Oberkärnten und Osttirol kann es am Sonntag immer wieder regnen und ab einer Höhe von 1200 bis 1400 Metern schneien. „Mit dem Niederschlag wird dann auch wieder der Saharastaub herunter gewaschen“, sagt Wölfelmaier.