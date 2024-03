Gleich mehrere Polizeistreifen wurden in der Nacht auf Sonntag zu einer Diskothek in Villach gerufen. Dort war es gegen 3 Uhr in der Früh zu einer Auseinandersetzung zwischen einem in Villach lebenden Kroaten (28) und einem Türsteher gekommen. Der amtsbekannte 28-Jährige, der alkoholisiert war, soll den Türsteher mit dem Umbringen bedroht haben. Zuvor wurde ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Lienz verletzt, er erlitt eine Platzwunde oberhalb des linken Auges. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob die Körperverletzung von dem 28-Jährigen oder seinem Bruder (18) begangen wurde“, so die Polizei.

Videoaufzeichnungen wurden gesichert, sie sollen Klarheit bringen. In die Amtshandlung mischten sich mehrere Unbeteiligte ein.