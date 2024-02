Eine Polizeistreife nahm am Sonntagabend um 21 Uhr auf der Großglockner Bundesstraße (B 107) in Putschall ein Auto wahr, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Sofort versuchten die Polizisten den Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht anzuhalten. Doch der Fahrer beschleunigte stark und versuchte mit einer Geschwindigkeit von rund 140 km/h, die Polizeistreife abzuhängen.

Im Bereich Döllach verlor er die Herrschaft über den Pkw und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, das auf einer Schutzinsel angebracht war. Er setzte seine Fahrt jedoch unvermindert fort und bog kurz darauf auf einen Gemeindeweg ein. Dort hielt er an, sprang aus dem Auto und wollte seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Er rutschte im Schnee aus, kam zu Sturz und konnte schließlich von den Polizisten gefasst werden.

Beim Lenker handelt es sich um einen 46-jährigen Mann aus der Gemeinde Heiligenblut. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Mann besitzt keine gültige Lenkberechtigung. Er wird der Bezirkshauptmannschaft (BH) Spittal/Drau angezeigt.