In der Nacht auf Sonntag brach im Volkshaus in Fürnitz ein Feuer im Bereich des Foyers aus. Dabei wurden Einrichtungsgegenstände und Möbel zerstört. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Fürnitz gelöscht. Da die Ursache für den Brand noch ungeklärt ist, werden die Bezirksbrandermittler am Montag weitere Untersuchungen durchführen.