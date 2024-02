Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Sonntagvormittag mitteilte, ist es gegen 4 Uhr früh im Lavanttal zu einer Lebensrettung gekommen. Aus „Angst vor der Polizei“ war dort ein 23-Jähriger mit seinem Rad geflüchtet. Eine Streife wollte ihn anhalten. Im Bereich der „Gelben Brücke“ entdeckten die beiden Beamten den Mann schließlich - in der eiskalten Lavant treibend.

„Er klammerte sich verzweifelt an einen Ast und befand sich mit seinem gesamten Körper im Wasser. Aufgrund der starken Strömung konnte er sich selbstständig nicht aus der lebensbedrohlichen Lage befreien“, heißt es vonseiten der Polizei. Da der Ast zu brechen drohte und der junge Mann bereits völlig erschöpft war, wurde ein rasches Einschreiten der Polizisten nötig. Ein Beamter stieg im Uferbereich ins Wasser, seine Streifenpartnerin sicherte ihn. Mit großer Kraftanstrengung gelang es, den durchnässten 23-Jährigen aus dem Fluss zu ziehen. Der unterkühlte Mann wurde anschließend von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

„Zu seiner Flucht gab er lediglich an, dass er in dem Moment vor der Polizei Angst gehabt hat. Ein strafbares Verhalten setzte der Mann nicht. Eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder anderer verbotener Substanzen lag nicht vor“, so die Polizei.