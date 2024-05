Das eine Schiff ging Ende der 1990er-Jahre in der Donau unter, das andere fuhr gegen eine Betonmauer und wurde schwer beschädigt. Dass „Loretto“ und Lorelei“ am Samstag dennoch 100-Jahr-Jubiläum feiern konnten, grenzt an ein Wunder. Möglich gemacht haben das Kärntner Liebhaber von alten Fahrzeugen, der Verein Nostalgiebahnen. Nach jahrelangen hartnäckigen Bemühungen gelang es den Mitgliedern, die beiden Schiffe, die bis Mitte der 1990er-Jahre als Linienschiffe auf dem Wörthersee und dem Lendkanal in Klagenfurt im Einsatz standen, im Jahr 1999 beziehungsweise 2000 freizukaufen. Sie ließen die Schiffe in der Donauwerft in Wien zerlegen und nach Klagenfurt bringen. Dort wurden sie in der Schiffswerft am Metnitzstrand wieder zusammengebaut. Damit war die „Nostalgieschifffahrt Wörthersee (NSW)“ geboren.