Am Nikola-Tesla-Flughafen in Belgrad ereignete sich Sonntagabend ein schwerer Vorfall. Ein Flugzeug der Fluggesellschaft „Marathon Airlines“, das in Lackierung und im Auftrag der serbischen Nationalfluggesellschaft „Air Serbia“ flog, wurde beim Start von Belgrad nach Düsseldorf schwer beschädigt. Das Flugzeug musste nach etwa 20 Minuten notlanden.

Die 15 Jahre alte „Embraer 195LR“ traf nach Informationen von Luftfahrtportalen beim Start auf die Lichter der Start- und Landebahn beziehungsweise nach anderen Berichten auf eine Antenne an der Landebahn. Der Rumpf des Flugzeugs wurde vor und unterhalb der Tragflächen aufgerissen und schwer beschädigt, außerdem wurde ein Seitenruder am Heck getroffen.

Seitenruder am Heck wurde ebenfalls beschädigt © Screenshot X (vormals Twitter)

Der Besatzung gelang es zwar noch zu starten, sie erkannte jedoch bald, dass der Schaden zu groß war und musste nach 20 Minuten zur Notlandung auf den Belgrader Flughafen zurück. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr am Flughafen verhinderte eine Brand und möglicherweise eine Katastrophe. Der Flughafen war zum Zeitpunkt des Einsatzes für mindestens eine Stunde gesperrte, zahlreiche Verspätungen im regulären Flugverkehr waren die Folge.