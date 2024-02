Bürger dürfen sich bei der Festlegung von Flugrouten ab sofort „direkt einbringen“: So lautet die Verheißung des Umweltministeriums. Dass es dadurch rund um die Flughäfen still wird, sollte aber keiner glauben. Einerseits sind den Flugrouten technisch und geografisch enge Grenzen gesetzt. Andererseits ist sowieso klar, was gut wäre: dass Flugzeuge halt dort fliegen, wo eher wenige Menschen wohnen. No na.