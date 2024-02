Am 26. Januar 2024 verewigte sich das Passagierflugzeug Boeing 777 in den Rekordbüchern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 1329,32 Kilometer pro Stunde flog die Maschine der China Airline schneller als je ein Flugzeug zuvor, wie die „Washington Post“ vermeldet. Der Rekord erfreute auch die Passagiere, die durch die enorme Geschwindigkeit rund eine Stunde früher in ihrem Zielort Los Angeles landeten.

Rückenwind als Schlüssel zum Erfolg

Damit dieses Kunststück gelingen konnte, war die Boeing 777 auf den starken Jetstream über dem Pazifik angewiesen. Demnach entstand ein Rückenwind von zeitweise über 400 Kilometer pro Stunde, der schließlich die Rekordmarke ermöglichte. Zu einem sogenannten Überschallknall kam es laut der „Post“ allerdings nicht. Dieser entsteht, wenn der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem sich bewegenden Objekt und der umgebenden Luft 1225 Kilometer pro Stunde beträgt. Je niedriger die Temperatur ist, desto früher tritt der Überschallknall auf. Obwohl die Geschwindigkeit hoch genug war, blieb der Knall aus.

Den bisherigen Rekord hielt eine Boeing 747, die im Februar 2020 auf der Strecke New York–London eine Höchstgeschwindigkeit von 1327,71 Kilometer pro Stunde erreichte. Die Gründe für diese extreme Geschwindigkeit waren damals die gleichen wie heute, nämlich der überwältigende Jetstream.