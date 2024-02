Wie oft werden Dinge nicht getan, nur weil Skeptiker einem Zweifel ins Ohr setzen und damit Unsicherheit nähren? Wie oft hätte man seinem Bauchgefühl trauen sollen, um (vermeintlich) auf Nummer sicher zu gehen? Genau darum geht es in der neuen Single „I würd so gern (Aber I trau mi net)„ von Gemischte Gefühle. Hinter diesem neuen Namen steckt kein Unbekannter: Florian Schauer-Bieche, auch bekannt unter seinem letzten Künstlernamen „K.Wiena“.

In dem Lied geht es um eine uns Österreicherinnen und Österreichern nicht gerade unbekannte Eigenheit: das „Owezahn“. „Der Song ist aus der Sicht eines Skeptikers, eines Zweiflers, zu verstehen“, sagt der Wiener mit Kärntner Wurzeln. Textlich ist es eine Aneinanderreihung aller leeren Phrasen, die „uns fast schon mit der Muttermilch eingetrichtert werden“: I würd ja so gern, aber wer weiß, was dann passiert? Willst nicht noch warten? Ist das wirklich eine gute Idee?

„Wir finden stets viel zu viele Ausreden, warum etwas nicht geht. Stattdessen sollten wir einfach ins Tun kommen. Mein Motto: Besser einmal öfter scheitern und daraus lernen, als es gar nie erst zu versuchen“, ist sich der Austropop-Sänger sicher.

„Bissl eckiger, kantiger“

„I würd so gern“ ist der erste Song seines neuen Albums, er erscheint am 1. März. „Ich wollte einen neuen Sound, der bissl eckiger, kantiger ist.“ Gefunden hat er diesen schließlich bei seinem neuen Produzenten Dan Fisher. „Dan ist ursprünglich Brite und lebt seit ca. 13 Jahren in Wien. Mit dem österreichischen Dialekt ist er sprachlich aber immer noch auf Kriegsfuß, weshalb wir bei den neuen Produktionen die Besonderheit haben, dass wir uns zu 90 Prozent auf die Musik und den Klang konzentrieren“, erzählt Schauer-Bieche. Bisher habe er immer die Musik um seine Texte gebaut, „ich wollte es diesmal aber bewusst umgekehrt machen“.

Übrigens steht die neue Musik bereits jetzt unter einem guten Stern, denn in demselben Studio sind bereits „Ham kummst“ (Seiler & Speer) oder „Fix net normal“ (AUT of ORDA) entstanden. „Vielleicht bekomm’ ich ja ein bissl was von dieser Energie auch in meine Lieder übertragen.“