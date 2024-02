Im Onkologischen Institut im Krankenhaus in Ljubljana in Slowenien soll einem Patienten fälschlicherweise der Magen entfernt worden sein, das berichten am Freitag mehrere slowenische Medien. Der Patient litt vermeintlich an Magenkrebs, doch wie sich später herausstellte, lag ein schwerwiegender Fehler vor. Ein Diagnoseinstitut soll Gewebeproben zweier Patienten vertauscht haben. Der operierte Patient soll keine Krebserkrankung gehabt haben.

Der Mann soll Monate nach der Operation über den fatalen Fehler informiert worden sein, berichtet das slowenische Nachrichtenportal N1. Entdeckt wurde der schwerwiegende Fehler, nachdem das Krankenhauses nach der Operation Gewebeproben untersucht hatte und keine Hinweise auf einen Krebs fand. Die Proben wurden dann zur weiteren Überprüfung an die medizinische Fakultät der Universität Ljubljana gesendet, auch dort wurde mittels DNA-Analyse kein Hinweis auf Krebs gefunden.

Wie geht es dem Krebspatienten?

Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten, der tatsächlich an Krebs erkrankt ist, liegen derzeit noch nicht vor. Die Antwort könnte eine für 15 Uhr angekündigte Presskonferenz liefern. Slowenischen Nachrichten zufolge werden Vertreter des Diagnoseinstituts, des Instituts für Pathologie der Medizinischen Fakultät der Universität Ljubljana und des Onkologischen Instituts Ljubljana Details und Hintergründe zum Vorfall geben.