Sieben Feuerwehren aus dem Bezirk St. Veit wurden in der Nacht auf Freitag zu einem Brand alarmiert. Es war gegen 1.30 Uhr, als in einem Wirtschaftsgebäude in Klein St. Paul ein Feuer ausbrach. Durch das Feuer wurde ein, im Gebäude befindlicher Altöltank beschädigt. Eine bislang unbekannte Menge Altöl floss auf eine angrenzende Wiese aus. Die Feuerwehrleute errichteten behelfsmäßige Auffangbecken, um das auslaufende Öl aufzufangen. Etwaige weitere erforderliche Maßnahmen werden vom Landeschemiker verfügt.

Während des Feuers hatte Explosionsgefahr bestanden, so Einsatzleiter, Abschnittsfeuerwehrkommandant Bernhard Schneider von der Feuerwehr St. Filippen. „Wir haben die Flaschen gekühlt. Mittlerweile ist die Gefahr gebannt“, sagte Schneider am Morgen. Zu jenem Zeitpunkt waren die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wann „Brand aus“ gegeben werden kann, sei noch nicht abschätzbar. Aufgrund Wassermangels musste ein Pendelverkehr von der Ortschaft eingerichtet werden. Die Entfernung zum Hof betrage zwei bis drei Kilometer.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Eine Gefahr für das rund 20 Meter entfernte Wohngebäude oder andere Gebäude habe nicht bestanden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Wieting, Klein St. Paul, Guttaring, Althofen, Eberstein, Brückl und Hüttenberg mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 92 Einsatzkräften.