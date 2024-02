Brandalarm Samstagfrüh in der Stadt Wolfsberg: Kurz nach 4.15 Uhr wurden Feuerwehren zu einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Schleifen alarmiert. In dem Haus war in einer Wohnung im Erdgeschoß ein Feuer ausgebrochen. „Als wir vor Ort eintrafen, stand die Wohnung schon im Vollbrand“, sagt Einsatzleiter Christoph Gerak, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg.

Drei Personen sowie ein Hund konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Zwei Atemschutztrupps führten einen Innenangriff mittels Hochdruckleitung durch. „Der Brandherd war im Wohnzimmer“, sagt Gerak. Den Feuerwehrleuten gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Teile der Wohnung brannten gänzlich aus. Das Haus wurde in der Folge belüftet. Derzeit steht das Mehrparteienhaus, bis auf die Wohnung im Erdgeschoß, leer. Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, St. Margarethen und St. Johann mit sechs Fahrzeugen und 35 Kräften, sowie der Bezirksfeuerwehrkommandant, Rettung und Polizei.